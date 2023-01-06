عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عقار شائع يعالج اضطرابات ما بعد الصدمة.. تعرف عليه

عقار لعلاج ضغط الدم
عقار لعلاج ضغط الدم

قال علماء إن هناك أدلة جديدة على أن عقارًا لضغط الدم عمره 50 عامًا يمكن أن علاجا للتخفيف من الآثار التي غالبًا ما تغير الحياة نتيجة لاضطراب ما بعد الصدمة المنتشر بشكل متزايد.

txt

أسرع وصفة لخفض ضغط الدم بسرعة.. جربها بنفسك

txt

جمال شعبان يقدم 5 نصائح سحرية لعلاج ضغط الدم المرتفع


ويستخدم «الكلونيدين» بشكل شائع كدواء لارتفاع ضغط الدم ولعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. كما تمت دراسته بالفعل في «اضطراب ما بعد الصدمة» لأن الكلونيدين يعمل على مستقبلات الأدرينالين في الدماغ، والتي من المحتمل أن تشتهر بدورها في «القتال أو الهروب»؛ وهي حالة استجابة متزايدة تساعدنا في الحفاظ على سلامتنا. إذ يُعتقد أن هذه المستقبلات تنشط في اضطراب ما بعد الصدمة ولها دور في تقوية الذاكرة المؤلمة.


كما تمت دراسة عقار «جوانفاسين» أخ «كلونيدين» والذي ينشّط أيضًا هذه المستقبلات، في اضطراب ما بعد الصدمة. 

غير ان النتائج المتضاربة من التجارب السريرية خلصت الى أن الكلونيدين أظهر نتائج واعدة في علاج اضطراب ما بعد الصدمة، على عكس جانفاسين الذي لم يفعل ذلك.


ويقول علماء كلية الطب بجامعة أوغوستا بجورجيا إن الوقت قد حان لإلقاء نظرة أخرى على «الكلونيدين».

 حيث ان لديهم أدلة مخبرية على أنه في حين أن العقارين يرتبطان بالمستقبلات نفسها، فإنهما يقومان بأشياء مختلفة هناك، وفق الدكتور تشين وانغ أخصائي علم الأدوية العصبية المدير المؤسس لبرنامج اكتشاف علاجات ألزهايمر في MCG. 

فيما تشير نتائجهم المنشورة بمجلة «Molecular Psychiatry» إلى أن «الكلونيدين» يمكن أن يوفر علاجًا فوريًا لعدد كبير من الأشخاص الخارجين من الجائحة الحالية مع اضطراب ما بعد الصدمة، وكذلك من أسباب طويلة الأمد مثل الحروب وأنواع العنف الأخرى، وذلك حسب ما نشر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

ادلة جديدة الدم علماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

رسالة غامضة من شوبير عقب فوز الأهلي وتعادل الزمالك

موضوعات متعلقة

الأكثر غموضا.. اكتشاف أبواب سرية داخل سور الصين العظيم

الاحترار وتغير المناخ.. زيادة الأعاصير والعواصف المدارية في الأطلسي لهذه الأسباب

لأول مرة.. تعرف على فوائد الصيام المتقطع للجسم

تقنية جديدة.. تجارب سريرية لاستخدام البكتيريا في توصيل الأدوية

مدن فرنسية تبدأ إطفاء الشوارع في الليل توفيرا للكهرباء

منحوتات نادرة .. اليونان تستعد لعودة قطع أثرية من المتحف البريطاني

أرجوك رجعلي الكلبة..شاب يبكي على الهواء بسبب مأساته| فيديو

مدفعش الإيجار .. إيلون ماسك يواجه اتهامات جديدة بسبب تويتر

ترشيحاتنا

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

سيارة خارقة من BYD بقدرات غير مسبوقة .. صور

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تحصين للامتحانات بالتوفيق والنجاح.. 3 كلمات واظب عليها في ساعة الإجابة

تراجع حاد في أسهم بورصة وول ستريت الأمريكية

وزير القوى العاملة: الأحد 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد |صورة ميجان ماركل وهي طفلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

الحمضيات أبرزها.. أطعمة يمكن أن تسبب الصداع المزمن

بدل البانية.. طريقة تحضير 20 قطعة ناجتس بـ30 جنيها

توقف عن تناولها فورا.. 3 مشروبات خطر قبل العلاقة الزوجية

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ