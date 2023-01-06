الزوج المخدوع بالدقهلية: مراتي نصبت على الناس في 4 ملايين جنيه وهربت

قال محمود شريف محمد شريف، الزوج المخدوع بمحافظة الدقهلية، والذي اتهم زوجته بالخيانة، إنه تزوج بعد فترة خطوبة دامت لـ 6 أشهر وتعرف عليها عن طريق شقيقته، لافتا إلى أنه بدأ يشك في تصرفاتها بعد عام ونصف من الزواج.



وأضاف الزوج المخدوع الدقهلية خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، اهتمام بي وبأولادها تضائل كثيرا، وفوجئت ببعض الأشخاص في شهر فبراير الماضي يطالبوني بمديونيات لصالح زوجتي، "كانت بتاخد فلوس من الناس بحجة إنها هتعمل كوافير أو هتفتح محلات أدوات منزلية وصلت المبالغ لـ 4 ملايين جنيه" وقامت بإمضاء وإيصالات أمانة.

تابع الزوج المخدوع الدقهلية، " عندما واجهتها وانكرت، وأصحاب الإيصالات حصلوا على أحكام نهائية فهربت من المنزل والشرطة تطاردها، ولم أقصر مع أولادي أو زوجتي ووفرت لهم معيشة كريمة وأولادي ألحقتهم بمدرسة خاصة .

