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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد آدم: تجربة أشرف عبد الباقي أخرجت نجوم وأزمة المسرح مستمرة

صدى البلد

 

اكد النجم أحمد آدم، أن تجربة أشرف عبد الباقي في مسرح مصر جيدة ولكن ما يقدمه كان اسكتشات وليس مسرح ثم عدل النظام وتحولت إلى مسرح بها ولها بداية وقصة ونهاية، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج شباب جديد وأصبحوا نجوم والمهم الاستمرارية.

وأشار احمد ادم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أزمة المسرح ستظل موجودة طالما الدولة لا تدعم المسرح، قائلا: "أزمة المسرح ستظل موجودة طول ما الدولة أيديها بره المسرح، والقطاع الخاص مش عايز حاجة من الدولة إلا أنها تخفض الخدمات".

وتابع احمد ادم: "الدولة لازم ترخص التكاليف لأنه في حال عدم ترخيص الضرائب والرسومات وما إلى آخره ده سينعكس على ثمن التذكرة، وكمان مفيش داعية واعلانات للمسرح في مصر زي زمان".https://youtu.be/rcemPGSmxqE

مسرح مصر الاعلاميه أسما سما إبراهيم قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري النجم أحمد آدم اشرف عبد الباقي

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