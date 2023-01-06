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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1٪ أمس الخميس بعد انخفاضها بأكثر من 9٪ يومي الثلاثاء والأربعاء مسجلة أكبر خسائر يومين في بداية عام منذ 1991،

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع عند 85 سنتًا أو 1.1٪ عند 78.69 دولارًا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو 1.2% إلى 73.67 دولار للبرميل

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وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس أن مخزونات نواتج التقطير الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع مع اجتياح عاصفة شتوية للولايات المتحدة في نهاية ديسمبر.

كما دعم الأسعار بيان صادر عن شركة كولونيال بايب لاين، أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، أوضح فيه أن الخط 3 قد أغلق للصيانة غير المجدولة مع إعادة تشغيل متوقعة لخط المنتجات في 7 يناير.

كانت الانخفاضات الكبيرة في اليومين الماضيين مدفوعة بالمخاوف بشأن الركود العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بعد قيام الحكومة برفع القيود الصارمة على السفر والنشاط مؤخرًا.

ورغم ارتفاع أسعار كلا الخامين في جلسة الخميس، إلا أن أسعار النفط ما زالت متجهة لتسجيل تراجعاً بنحو 8% منذ بداية الأسبوع وهي أكبر خسائر أسبوعية في مدة شهر وتحديدًا منذ الأسبوع المنتهي في 9 من ديسمبر الماضي والذي انخفضت فيه الأسعار بنحو 11%.

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في وقت سابق، فقدت أسعار الخام بعض مكاسبها بعد أن قامت شركة "أرامكو" السعودية بتخفيض أسعار مبيعاتها إلى آسيا وأوروبا، وهي علامة فسرتها السوق بأن الطلب سيظل ضعيفا.

بدأ النفط السنة الجديدة بداية متردية مع استمرار منحنى العقود الآجلة في الإشارة إلى سوق تعاني فائضا في المعروض.

في نفس الوقت، تتعامل سوق النفط مع مستويات منخفضة من المشاركة، مما قد يؤدي إلى تقلبات تبدو أعنف مما تبرره أرقام التحليل الأساسي.

مقدار السيولة مايزال قريبا من أدنى مستوياته على مدى سنوات، ما يجعل الأسعار عرضة لتقلبات كبيرة في منتصف التعاملات.

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