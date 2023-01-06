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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكارثي يتجه لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن  زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثي يتجه لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي، حيث يستمر نواب جمهوريون في معارضة انتخابه والتصويت ضده لليوم الثالث على التوالي.

ولم يتمكن مكارثي من تأمين الأصوات اللازمة بعد 10 جولات، بسبب تصويت نواب ينتمون إلى التيار المحافظ ضده، ما جعله يفشل في الحصول على أغلبية 218 صوتًا، في سابقة لم تحدث منذ قرن.

وسيواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس للمجلس، ويمكن أن يستغرق ذلك أسابيع: ففي عام 1859 لم يتفق أعضاء الكونجرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 دورة.

ومع تغيير في القواعد البرلمانية وارتفاع عدد النواب الذين ينتمون إلى التيار المحافظ المتشدد في الحزب الجمهوري، يستغل هؤلاء النواب الغالبية الجمهورية الضئيلة التي حققوها في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر لفرض شروطهم. ومن دون دعمهم لن يتمكن مكارثي من الوصول إلى المنصب.

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والأربعاء، وصف بايدن، إخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس له بـ"الشيء المحرج"، معتبرًا أنه "يعطي صورة غير جيدة عن الولايات المتحدة".

وقال بايدن للصحفين في البيت الأبيض: "إنه من المحرج بعض الشيء أنْ يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، و(كذلك) الطريقة التي يتعاملون بها مع بعضهم البعض"، مضيفًا أنَّ "بقية العالم يراقبون ليروا ما إذا كنا قادرين على تنظيم أمورنا".

كما خرج الرئيس السابق دونالد ترامب عن صمته، الأربعاء، ودعا على شبكته للتواصل الاجتماعي، حزبه الى بذل كل الجهود لتجنب "هزيمة"، قائلاً "لقد آن الأوان حاليًا لنوابنا الجمهوريين في مجلس النواب أن يصوتوا لصالح كيفن" مكارثي، الذي سيقوم "بعمل جيد" أو حتى "عمل رائع".

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