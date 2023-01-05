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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكارثي يستجيب لمعارضيه.. صفقة تحل أزمة رئاسة مجلس النواب الأمريكي| تفاصيل

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الخميس، أن عضو الكونجرس الأمريكي، كيفن مكارثي، عرض على زملائه الجمهوريين المعارضين لمحاولته رئاسة مجلس النواب صفقة مع تنازلات سياسية مقابل دعمهم في الانتخابات.

 

وبحسب ما ورد، عرض مكارثي على الجمهوريين المعارضين عددا من التنازلات السياسية مقابل دعمهم، بما في ذلك وعد من صناديق الحملة المرتبطة بمكارثي بعدم دعم المرشحين في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في المناطق الآمنة.

 

كما عرض مكارثي تغييرات على قواعد مجلس النواب من شأنها أن تسمح لعضو واحد بفرض تصويت لإقالة أحد المتحدثين.

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بالإضافة إلى ذلك، وافق مكارثي على وضع أعضاء تجمع الحرية في اللجان الرئيسية ، بما في ذلك لجنة القواعد.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه على الرغم من أن التنازلات يمكن أن تؤثر على أصوات بعض المعارضين الجمهوريين العشرين، إلا أنه من غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كانت ستضمن له 218 صوتا ضروريا.

 

ويوم الثلاثاء، اجتمع مجلس النواب في أول جلسة له في الكونجرس ال 118، والتي عادة ما يختار خلالها المشرعون رئيسا.

ومع ذلك، فإن معارضة مكارثي من قبل ما يقرب من 20 جمهوريا قد أوقفت قدرة حزب الأغلبية على انتخاب زعيم خلال الاقتراعات الستة الماضية.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 222 مقعدا، مع 218 صوتا لازما لانتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

الكونجرس الأمريكي الكونجرس مجلس النواب الأمريكي مكارثي

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