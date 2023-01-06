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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات 2023 في مصر| صور

5 سيارات 2023
5 سيارات 2023

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة العديد من أنواع السيارات موديل 2023، ودائما ما يبحث المواطنين المصريين علي إصدارات جديدة من السيارات، لاحتوائها علي الكثير من التكنولوجيات الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، وتساعدهم في الذهاب الي أعمالهم والتنقل بأسرهم بسهولة، وتعطيهم الشعور الكافي بالأمان والراحة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أبرز 5 سيارات 2023 في مصر :

1-بي إم دبليو X2 موديل 2023

تحصل سيارة بي إم دبليو X2 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، تنتج عزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 51 لتر، وتستهلك السيارة 6.3 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 205 كم/ساعة .

بي إم دبليو X2 موديل 2023

يبلغ سعر سيارة بي إم دبليو X2 موديل 2023 في سوق السيارات المصري مليون و225 ألف جنيه.

2-بايك X7 موديل 2023

زودت سيارة بايك X7 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه تصل الي 187 حصان، وعزم أقصي للدوران 275 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بايك X7 موديل 2023

يبدأ سعر سيارة بايك X7 موديل 2023 من مليون و50 ألف جنيه، ويصل الي مليون و150 ألف جنيه .

3-اوبل موكا موديل 2023

تمتلك سيارة اوبل موكا محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 130 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة .

اوبل موكا موديل 2023

يتراوح سعر سيارة اوبل موكا موديل 2023 من 649 ألف جنيه، ويصل الي 689 ألف جنيه .

4- مينى كوبر موديل 2023

تستخدم سيارة مينى كوبر محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه تصل 136 حصان، وعزم أقصي للدوران 220 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية.

مينى كوبر موديل 2023

تعرض سيارة  مينى كوبر موديل موديل 2023 في السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 790 ألف جنيه، ويصل الي 920 ألف جنيه .

5-ساوايست دي اكس 7 برايم موديل 2023

تستمد سيارة ساوايست دي اكس 7 برايم قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران 215 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل الي 156 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر.

ساوايست دي اكس 7 برايم موديل 2023

تباع سيارة ساوايست دي اكس 7 برايم موديل 2023 بسعر يبدأ من 615 ألف جنيه، ويصل الي 685 ألف جنية.
 

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