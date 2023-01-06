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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13 جنيها للبسلة ..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 6-1-2023

أسعار الخضراوات والفواكه
أسعار الخضراوات والفواكه اليوم

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة  خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 يناير  2023 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية ل" سوق العبور " لتجارة الجملة.

نرصد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و4.5 جنيه ، البطاطس بين 4 و 7.50 جنيه ، البصل بين 4.50 و 7جنيهات.

وسجلت الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 4.50 حتى 7 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 6 إلى 8 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 5.5 الى 8.5 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 7 و 8 جنيهات.


فيما سجلت أسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 5 الى 7.5جنيه للكيلو ، خيار صوب بين 5 الى 6 جنيه ، البطاطا بين 2 الى 4 جنيه.

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البامية بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو

وتراوحت أسعار بسلة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 10 إلى 13 جنيها للكيلو ، خيار بلدي بين  3.5 إلى 5 جنيهات قلقاس بين 4 الى 6 جنيهات.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة فى سوق العبور

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 5 إلى 11جنيها للكيلو، ليمون أضاليا من 3 إلى 4 جنيهات .

أسعار البرتقال فى سوق العبور

وبلغت أسعار الفاكهة ..تراوح سعر كيلو برتقال البلدى بين 3 و 4.5جنيها ،سعر البرتقال السكري تراوح بين 3.5 و5  جنيهات و البرتقال أبوسرة 4 و 7 جنيهات ،يوسفي 4 إلى 10 جنيهات .


أسعار العنب فى سوق العبور

تراوحت أسعار عنب مستورد اصفر  مابين 40 إلى 50 جنيها ،عنب مستورد أسود  40 إلى 50 جنيه.

أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوح سعر كيلو سعر  تفاح أمريكي إيطالي بين 18 الى 24 جنيها  ،جوافة 4 الى 9 جنيها ، كانتلوب 3 الى 6 جنيها ، رمان 8 إلى 14جنيها ، خوخ مستورد 20 جنيها ،اناناس 35 جنيها، فراولة 25 جنيها ، وتراوح سعر كيلو بلح سيوي 25 جنيه، وصل سعر بلح رملي ل 7 جنيهات للكيلو الواحد ،


وتراوح سعر كيلو قشطة بلدى ما بين 10 الى 30 جنيه ، وسجلت قشطة عبدالرازق مابين 20 إلى 80 جنيه للكيلو . 

الخضراوات اسعار الخضراوات الطماطم البطاطس سوق العبور

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