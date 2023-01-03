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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البامية بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 يناير في الأسواق.

وسجلت أسعار الكوسة 13 جنيها للكيلو، والفاصوليا 35 جنيها للكيلو ،البامية 30 جنيها للكيلو ووصل سعر الكيلو الطماطم 6 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 9 جنيهات للكيلو والبصل الأحمر و الأبيض 8 جنيهات للكيلو والخيار10 جنيهات للكيلو و الباذنجان الأبيض 6 جنيهات للكيلو .

 

وسجل سعر الفلفل الرومي والحامي 8جنيهات للكيلو، وفلفل الألوان25 جنيها للكيلو، والليمون بـ 15 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم 3 يناير:

سجل التفاح الأحمر والأصفر 30 جنيها للكيلو، وسعر البرتقال بصرة بـ 10جنيهات والفروالة بـ 20 جنيها للكيلو، والكاكا بـ 17 جنيها للكيلو والكيوي بـ 30 جنيها للكيلو، والموز بـ 17 جنيها للكيلو.


 

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