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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يحدد موقف محمد عبد المنعم من مباراة المصري

صدى البلد

واصل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إجهاد العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات بدنية في الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل في ملعب مختار التتش، في إطار تجهيزه للمباريات المقبلة التي تبدأ بمواجهة المصري البورسعيدي.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن حالة عبدالمنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وواصل الفريق، تدريبات بدون راحة اليوم الجمعة، بعدما تغلب أمس الخميس على فريق إنبي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

محمد عبدالمنعم النادي الأهلي إجهاد العضلة الخلفية الدكتور أحمد أبوعبلة ملعب مختار التتش

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