رسميا.. الاتحاد الجزائري يعلن تجديد عقد جمال بلماضي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استمرار جمال بلماضي على رأس القيادة الفنية لمنتخب الجزائر، حتى 2026.

وقال جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في تصريحات أبرزتها صحيفة النهار الجزائرية:" جمال بلماضي وقع على عقدا للاستمرار مع منتحب الجزائري".

وأضاف:" بلماضي باقٍ مع المنتخب الجزائري حتى عام 2026".



كاف يوافق على طلب الجزائر

في سيتث آخر، قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموافقة على طلب لجنة التنظيم المحلية بإدخال تعديل طفيف على برنامج مباريات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 13 يناير إلى الرابع من فبراير 2023.



وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي ، إن المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره الليبي ستكون المواجهة الوحيدة التي تقام في يوم 13 يناير المقبل على ملعب " نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، وذلك في الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة الخامسة كما كان مقررًا في البداية.



وأوضح الاتحاد ان المباراة الثانية عن نفس المجموعة الأولى والتي يلتقي فيها منتخبا إثيوبيا وموزمبيق، ستلعب في اليوم التالي على نفس الملعب في الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.