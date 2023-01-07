الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن العمل تحت الضغوط النفسية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر يناير ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و من هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن العمل تحت الضغوط النفسية يوم ١٠ يناير ٢٠٢٣

جدير بالذكر بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس جامعة حلوان في تهنئة عيد الميلاد: "يسعدني وأسرة جامعة حلوان أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية و التوفيق و السداد وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والإخوة والوئام."

موضحًا إن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى الذى تجمعنا أرضه وسماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين أبناء جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين ، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.