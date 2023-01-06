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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة تضرب أمريكا .. أربعيني يقتل زوجته وأبناءه الخمسة وينهي حياته

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن جريمة بشعة ضربت مدينة إينوك بولاية يوتا الأمريكية، بعدما قام رجل أربعيني بقتل أبنائه الخمسة، وزوجته ووالدتها بسلاح ناري ثم قتل نفسه.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن الحادث وقع بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسميا.

وقالت بلدية مدينة إينوك سيتي بولاية يوتا، في بيان، إن الشرطة عثرت على الجثث الثماني بعد ظهر الأربعاء وكانت تحمل كلها آثار "إصابات بأعيرة نارية".

وتعود خمس من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً. كذلك قتل المشتبه به مايكل هايت زوجته البالغة 40 عامًا وحماته البالغة 78 عاماً، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأفاد البيت الأبيض الخميس بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشاركان الحزن أهالي مدينة إينوك.

 الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

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