فيلم هندي سبب انطلاقتها.. أحمد آدم: أنا وش السعد على منة شلبي

أكد الفنان أحمد آدم، أن الظروف كانت سببًا مهما في إجباره على اختيار الأعمال الدرامية، قائلا: "تنشيف الدماغ هو الخطأ الذي يتكرر فيا، تنشيف الدماغ عطلني وخسرني أعمال وأصدقاء".

وأوضح "آدم"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة منة شلبي صديقته المقربة، ودائمًا ما يتحدث معها على أنه وش السعد عليه في مجال الفن، مؤكدا أن فيلم هندي كانت هي الانطلاقة الحقيقية للفنانة منة شلبي.

وأشار إلى أنه لا يتصادم مع زملاءه، وهو صريح جدًا مع زملاءه، منوهًا الى أن منة شلبي لا تجرى في انتقاده أو الكلام السلبي عنه، وهناك الكثير من مواقف السيئة كنقل الأخبار بينه وبين زملاءه.