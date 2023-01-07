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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: الأهلي عمره ما قدرني عكس الزمالك

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي الزمالك السابق، أنه لم يجد التقدير من النادي الأهلي بعد اعتزاله كرة القدم، رغم البطولات التي حققها مع الفريق. 

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «قبل انتقالي للأهلي، كان الفريق الأحمر لم يحصل على بطولة الدوري 4 سنوات، عندما انتقلت للأهلي فاز بالدوري وهذا نجاح لي، وفي السنة الأولى كان هناك مباراة فاصلة مع الإسماعيلي وفزنا 4-3 وساهمت بهدفين مؤثرين لمحمد رمضان وأيمن شوقي»

وأضاف: «أنا عمري ما أخطأت في كيان الأهلي أو الزمالك، انتقد أشخاص فقط، لأن مفيش حد فوق النقد».

وتابع: «الأهلي عُمره ما قدرني، أنا معملتش مداخلة في القناة، ومفيش مرة استضافوني في القناة ومبيعرضوش أهدافي ولا مبارياتي في القناة».

وأكمل: «أنا تركت نادي الزمالك بضجة كبيرة، رغم ذلك المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عمل جنينة بإسمي في النادي، ويطلبون مني دائمًا عمل مداخلات في قناة الزمالك»

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