أزمة كبرى داخل سموحة بسبب ثنائي الأهلي.. تفاصيل

كشف أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، عن وجود اعتراض بين أعضاء مجلس الإدارة على رواتب بعض الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في انتقالات يناير الحالية.

وقال عجلان، في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "طويلة وعالية" عبر أثير الشباب والرياضة صباح اليوم، السبت: "قد يكون هناك اعتراض على رواتب بعض اللاعبين المعارين لصفوف سموحة".

وأضاف: "على سبيل المثال، حسام حسن سيحصل على 4 ملايين جنيه خلال 6 أشهر إعارة فقط مع الفريق".

وتابع: "أيضًا حسام زياد طارق سيحصل على 3 ونصف أو 4 ملايين جنيه، ولكن في موسم ونصف على سبيل الإعارة أيضًا".

وانتظم حسام حسن وزياد طارق، ثنائي سموحة، المنضم حديثا من الأهلي، في تدريبات فريقهما السكندري، استعدادا لمواجهة فاركو، غدا الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، وافق على إعارة خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن الفريق، إلى النادي الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي.

