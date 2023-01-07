دار الإفتاء للزوج: احتو زوجتك عند غضبها ولا تكن قاسيًا وأنت صاحب الحق

قدمت دار الإفتاء المصرية، عدة نصائح للأزواج والزوجات، من أجل إقامة حياة سعيدة، وتطبيقا لقول الله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) وقوله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها على صفحتها الرسمبة على فيس بوك : ليحتوِ كل منكما الآخر، وقدما الإيثار للمحافظة على أسرتكما.

وقالت دار الإفتاء للزوج: احتوِ زوجتك عند غضبها أو انفعالها، وأظهر احتواءك لها ولو بنظرة حانية، أو كلمة لطيفة، ولا تكن قاسيًا حتى وأنت صاحب الحق.

وحذرت دار الإفتاء، من الغياب والسهر والتأخير المستمر خارج المنزل بدون أسباب تقتضي ذلك.

وقالت دار الإفتاء، إن ذلك مما يكثر من المشكلات، ويهدم الثقة بين الزوجين، ومن وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الزوجين أن يعلما أنه يُكرَه لهما أن يطيلا السهر مع الغرباء وخصوصا خارج المنزل لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كبيرة، وعليهما أن يكثرا من الحديث مع بعضهما أو النظر في أمر الأولاد وإصلاح شؤونهم.