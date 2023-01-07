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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يختتم الدورة الـ53 لتأهيل المقبلين على الزواج

تأهيل المقبلين على
تأهيل المقبلين على الزواج في الأزهر

 اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ(53) لتدريب المقبلين على الزواج، ضمن سلسلة دوراته المجَّانية الجديدة التي بدأها في يوليو الماضي وسط تفاعل كبير، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

 

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة أهم المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة من خلال:

- معرفة أهمية الزواج كضرورة دينية ومجتمعية.
- التعرف على النفس ومشاعرها، وكيفية اختيار شريك الحياة.
- إدارة الحياة الزوجية، ومواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، وحل مشكلاتها بالعلم والوعي الصحيحين. 
- تنشئة الأبناء تنشئة سوية، والتوعية بحقوقهم على الأبوين.
- التعريف بأسس الانفصال الآمن عند استحالة العشرة بين الزوجين بما يحفظ حقوق كل طرف في الأسرة.

 

أعد محاور البرنامج التدريبي نخبة من المتخصصين في علوم الدين والشريعة، والنفس والاجتماع، والطب والقانون، وتضم الدورة 10 محاضرات، وتنفَذ على مدار أسبوع كامل، ويتسلم المتدربون في نهايتها شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز دورة تأهيل المقبلين على الزواج.

 

وتميزت دورات تأهيل المقبلين على الزواج منذ بدايتها بالحضور الكثيف للمتدربين، وتفاعلهم الملحوظ مع المحاضرين.

 

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الديني والنفسي والاجتماعي لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.

 

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت

 

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر المقبلين على الزواج الزواج

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