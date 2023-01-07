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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة حول فشل انتقال عبد العزيز يعقوبو إلى الأهلي

يعقوبو
يعقوبو

فشل اتمام صفقة انتقال عبد العزيز يعقوبو، لاعب ريو آفي البرتغالي، لـ النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان يعقوبو قد وصل الي القاهرة صباح الأربعاء الماضي، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه البرتغالي لشراء اللاعب مقابل 2.5  مليون يورو.

واجتاز الغاني عبدالعزيز يعقوبو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريو أفي البرتغالي الفحوصات والاختبارات الطبية التي خضع لها في أحد مستشفيات حي الدقي الشهير.

كواليس فشل صفقة انتقال عبد العزيز يعقوبو لـ الأهلي

فشلت الصفقة بسبب عدم توصل الأهلي لاتفاق مع النادي البرتغالي، بشأن المقابل المالي لقيمة إعارة اللاعب.

حيث أن الأهلي طلب في البداية إعارة مجانية ثم أبدى موافقة على تقديم عرض مالي، وهو ما اعترض عليه نادي رايو آفي، واعتبره مقابلا غير مناسب.

 وطالب النادي البرتغالي الأهلي بالحصول على مليون ونصف يورو مقابل الإعارة بنية الشراء على أن يدفع الأهلي مليون يورو أخرى حال فعل بند الشراء.

وبالتالي فشل انتقال عبد العزيز يعقوبو لصفوف الأهلي.

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