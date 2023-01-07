عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهديد صريح من بابا فاسيلو لمجلس إدارة غزل المحلة عقب رباعية بيراميدز

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

حقق فريق بيراميدز فوزًا كاسحًا أمام غزل المحله برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة عبر بابا فاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن شعوره بالاحباط بسبب ما يمر به فريقه في الدوري خلال الوقت الحالي.

وقال بابا فاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".

txt

الظهور الأول لـ باتشيكو.. .بيراميدز يكتسح غزل المحلة برباعية نظيفة في الدوري


وأضاف بابا فاسيليو "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبون على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

وتابع: "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق مما يحدث لـ غزل المحلة".

وأكد بابا فاسيلو أنه حاول عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد.

وأتم :"سأذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".


وتعد المباراة هي الظهور الأول للمدرب البرتغالي جايمي باتشكيو، بعد رحيل اليوناني تاكيس جونياس.
أحرز بيراميدز أهدافه الأربعة عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 41، وبلاتي توريه في الدقيقة 44، وفاخري لاكاي في الدقيقة 67 وإبراهيم عادل في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد غزل المحلة عند 18 نقطة في المركز السادس.

المحلة رمضان صبحي الدوري الممتاز الدفاع الجوي ملعب الدفاع الجوي فريق بيراميدز صرف مستحقات بابافاسيليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

نقل مولود سعودي في حالة خطرة من دبي إلى الرياض

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

شكوك حول سبب الوفاة.. سبب تأخر دفن نجل جورج وسوف

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

400 جنيه لعقد الشقة الأقل من 60 عاما.. مقترح برلماني بشأن الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ