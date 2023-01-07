تهديد صريح من بابا فاسيلو لمجلس إدارة غزل المحلة عقب رباعية بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا كاسحًا أمام غزل المحله برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة عبر بابا فاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن شعوره بالاحباط بسبب ما يمر به فريقه في الدوري خلال الوقت الحالي.

وقال بابا فاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفريق الذي أبهر مصر منذ بداية الدوري وكنا حديث الوسط الكروي يتفكك الآن بسبب مشاكل كبيرة في النادي".



وأضاف بابا فاسيليو "لدينا أزمة مالية ولا يحصل اللاعبون على مستحقاتهم المالية والتركيز بالكامل أصبح بعيدا عن كرة القدم".

وتابع: "خسرنا مباراة جديدة في الدوري لأسباب غير كروية تماما وأنا أشعر بالقلق مما يحدث لـ غزل المحلة".

وأكد بابا فاسيلو أنه حاول عقد جلسة مع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى غدا الأحد.

وأتم :"سأذهب إلى الجلسة وإذا لم أحصل على ضمانات لصرف مستحقات اللاعبين وعودة الاستقرار للفريق وقتها وجودي مع غزل المحلة لن يكون مفيدا".



وتعد المباراة هي الظهور الأول للمدرب البرتغالي جايمي باتشكيو، بعد رحيل اليوناني تاكيس جونياس.

أحرز بيراميدز أهدافه الأربعة عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 41، وبلاتي توريه في الدقيقة 44، وفاخري لاكاي في الدقيقة 67 وإبراهيم عادل في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد غزل المحلة عند 18 نقطة في المركز السادس.