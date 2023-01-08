بيدور على الكنز.. حبس شخص لتنقيبه عن الآثار بالقاهرة

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد المدافن بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المدافن بدائرة القسم .

أمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل المدفن وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر ، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.