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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة.. نسرين أمين تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

نسرين امين
نسرين امين

خطفت الفنانة نسرين أمين ، انظار متابعيها بصورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

و ظهرت نسرين امين بأطلالة جذابة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن و بنطلون جينز ، مما حاز علي إعجاب متابعيها .


وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة والذى اتنهت من تصويره مؤخرا، وهو بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

وانتهت نسرين أمين الشهر الماضى من تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصية شقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_١٨٠٨٥٨
IMG_٢٠٢٣٠١٠٧_١٨٠٨٥٨
إطلالة جذابة أحدث ظهور نسرين أمين بإطلالة جريئة مكشوف البطن مسلسل حرب الجبالى بنطلون جينز

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