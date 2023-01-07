السياحة تصدر تعليمات جديدة بشأن عمرة رجب

أحاطت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أعضاءها، بالآليات الجديدة التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار حول العمل بموسم العمرة ١٤٤٤ هجريا خلال شهر رجب المقبل.



اوضحت الغرفة في منشور لها حصل صدى البلد على نسخة منه ، حول آليات عمل عمرة رجب أنه تقرر أن يكون آخر تاريخ سفر بشهر رجب هو ٢٤ رجب ، واخر تاريخ عودة ٢٨ رجب ١٤٤٤هجريا.



أفادت الغرفة في منشورها أن صلاحية الكود التنظيمي ٧ أيام من تاريخ اعتماد الإدارة العامة للسياحة الدينية لمراجعة البرامج وليس من تاريخ السفر .



أشارت الغرفة الي أن استمرارية الآلية السابق تطبيقها بشأن تسليم جوازات سفر المشرفين للإدارة العامة للسياحة الدينية للاطلاع على تاريخ السفر والعودة لاعتماد الرحلات المنفذة للشركة عن شهر رجب ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشركات التى ثبت مخالفتها لضوابط العمرة بعدم سفر المشرف المدرج على الرحلات لشهر أكتوبر.



لفتت أنه فيما يخص التأشيرات الشخصية سوف يتم إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ببرنامج عمرة كامل وبمرافقة مشرف سواء لمن يصدر له الكود التنظيمي لأول مرة أو عند تجديده.



استكمل المنشور وفقا للغرفة ، أنه اي كود تنظيمي تم إصداره من البوابه سوف يتم التجديد له من قبل الشركة مباشرة على أن يتم اعتباره من الخطة التشغيلية المنفذة من الشركة.