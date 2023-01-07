بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اي امتحانات غدا الاحد الموافق 8 يناير 2023 في اي مدرسة في مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سبق وان اصدرنا تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، شددنا خلالها على عدم عقد أي امتحانات في أي مدرسة يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لاحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.



وكان قد نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرارمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023.

وتواصل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.