عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد اي امتحانات غدا الاحد الموافق 8 يناير 2023 في اي مدرسة في مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سبق وان اصدرنا تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، شددنا خلالها على  عدم عقد أي امتحانات في أي مدرسة يومي 7 و 8 يناير 2023 احتراما لاحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد الميلاد المجيد .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص. 
 

وكان قد نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرارمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023.

وتواصل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد صادم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

ترشيحاتنا

حتى لا تتعرض للغرامة.. ما الشهادات المسموح بكسرها لشراء ذات عائد الـ25%

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

لعنة ترامب تطارد كيفن مكارثي.. ماذا ينتظر رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد|قراءة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

فيديو

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

شيبسي برجول الفراخ والرنجة في الأسواق المصرية.. ما القصة؟ |فيديوجراف

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ