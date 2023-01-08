كتالوج يشرح كيفية التعامل مع منصة امتحانات «أبناؤنا في الخارج».. صور

يستعد الطلاب المصريون المغتربون لبدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 المقرر انطلاقها رسميا ، من يوم السبت 14 يناير 2023

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ارشادات تضمن سهولة التعامل مع منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 للتلاميذ من الصف الرابع الابتدائي الى الثانى الثانوي ، وتتمثل في :

ادخل على رابط منصة ابناؤنا في الخارج

https://sabroad.emis.gov.eg/

اختر من القائمة نظام الامتحانات

اختر الدخول لـ منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج (ويمكن دخولها مباشرة من خلال الضغط هنا )

اختر المرحلة الدراسية للطالب (الاعدادية او الثانوية)

قم بتسجيل الدخول واكتب ايميل الطالب والباسورد

اتفتح منصة الاختبارات وسترى اسم الطالب وايميله والصف الدراسي

اختر من القائمة الاختبارات Exams

قم بتفعيل الكاميرا

اسمح بمشاركة الشاشة سطح الكمبيوتر (وهذا لمتابعة كل تحركات الطالب على الجهاز من فتح اى ملف او موقع)

ستظهر الاختبارات المتاحة للدخول حسب الجدول المعلن من الوزارة

وقبل إعلان جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 الفصل الدراسي الاول كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم ، أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023 للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2023 ، إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج ، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج والعكس ، كما يمكن للطالب الغائب عن امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج مع اداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول.

أما عن امتحانات الدور الثاني ، قالت وزارة التربية والتعليم : يعقد امتحان الدور الثاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها ، وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الأول والثاني.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبناؤنا في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن : تعقد امتحانات (أبناؤنا في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أية دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما تضمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج

منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج