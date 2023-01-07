أردوغان : تركيا ليس لديها مشكلة مع اليونان بشرط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن تركيا ليس لديها مشكلة مع اليونان إذا تخلت عن خطط لتوسيع الحدود البحرية للبلاد في بحر إيجه.



ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تخطط اليونان لتوسيع حدودها البحرية من 6 إلى 12 ميلًا جنوب وغرب جزيرة كريت. قالت تركيا إنها لن تسمح لمياه اليونان بالتوسع حتى ميل واحد في بحر إيجه.



واضاف 'لقد أطلقنا صاروخ طيفون، ما مدى مدى طيفون؟ 561 كيلومترًا [349 ميلًا]، ماذا فعل اليونانيون؟ وتصدرت عناوين على الصحف على الفور:' سيضربون أثينا '.

ونقلت وكالة الانباء التركية عن اردوغان قوله “ليس لدينا مثل هذه المشكلة ما دمت لا تعبث معنا في بحر ايجه”.

وتعليقًا على تصريحات أردوغان ، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة أنباء يونانية إن اليونان تساهم في الأمن في المنطقة ، وتتبع سياسة تستند إلى القانون الدولي.

واضافت “تعمل اليونان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الأوسع، وتتبع سياسة خارجية تستند إلى قواعد القانون الدولي وقانون البحار، مع الاحترام الكامل لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ولم تحاول اليونان أبدًا، ولم تفعل ذلك”

وقالت المصادر 'هل تحاول فرض أمر واقع'.



في منتصف أكتوبر، نجحت أنقرة في اختبار إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى تركي الصنع تايفون (تايفون).

وأطلق الصاروخ من مطار قرب بلدة ريزي وسقط قرب مدينة سينوب الساحلية بعد قطعه 561 كيلومترا.

صرحت أنقرة سابقًا أنها ستعتبر التوسع في المياه اليونانية سببًا للحرب. تعتقد أنقرة أنه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية ، فستقطع المياه التركية عمليًا وتحرم تركيا من الوصول إلى المياه الدولية، وستكون الدولة محاصرة في مياهها الإقليمية.