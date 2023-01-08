هيدي كرم تستعيد الذكريات بصورة من 2018

استعادت الفنانة هيدي كرم الذكريات بصورة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت هيدي كرم صورة من عام ٢٠١٨، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة جذابة، حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.