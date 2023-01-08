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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عربات القوى العاملة تجوب المحافظات لـ توفير التدريب المهني| تفاصيل

التدريب المهني|أرشيفية
التدريب المهني|أرشيفية

قال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، إن إطلاق عربات متنقلة للتدريب جاء نتيجة عزوف الشباب في فترة عن تعلم المهن واللجوء للمهن سريعة الكسب “التوك توك” على سبيل المثال، ولذلك بدأ التفكير في الذهاب لهؤلاء الشباب في أماكنهم، موضحًا أن نسبة البطالة تزيد في القرى المصرية الأكثر احتياجًا، حيث بدأت الوزراة بإطلاق 13 عربة.

 

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وأضاف “قطامش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “تن”، أن الفتيات كن الأكثر احتياجًا للتدريب، حيث كانت نسبة البطالة أعلى من 60%، وتم العمل على توفير دورات تدريبية في الخياطة والتفصيل والسباكة والكهرباء.

وتعد المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك"، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تجسيدا عمليا لرؤية وزارة القوى العاملة نحو تطوير منظومة التدريب المهنى وتحسين مخرجاتها وربطها بسوق العمل، وذلك عن طريق إطلاق وحدات تدريب متنقلة فى قرى ونجوع المحافظات الأكثر احتياجا، لتقديم فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين بالقرب من محل إقامتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل، بالشكل الذى يمثل إضافة لائقة إلى منظومة التدريب فى مصر.


 

حياة كريمة مهنتك مستقبلك القوى العاملة وحدات تدريب متنقلة

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