مطرانية كفر الشيخ تستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد.. صور

استقبل القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في كنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، وسط مشاعر من المحبة والود بين المصريين.

وفي سياق متصل، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للإخوة الاقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معرباً عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف عام كفرالشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.

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