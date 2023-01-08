ضبط سيدة دفعت نجل سلفتها من البلكونة بسبب خلافات عائلية في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي سيدة باحدي قري مركز شبين الكوم عقب قيامها بدفع نجل سلفتها زوجة شقيق زوجها من الشرفة عقب خلافات عائلية بينهم.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بسقوط طفل يبلغ من العمر عامين من شرفة منزله من الطابق الثاني بقرية كفر الشيخ خليل.

بالانتقال تبين إصابة الطفل بكسر في القدم اليمني وبسؤال والدته اتهمت سلفتها زوجة شقيق زوجها بإلقاء طفلها من الطابق الثاني أثناء لهوه في شرفة المنزل عقب خلافات عائلية بينهم.

وألقت قوات الشرطة القبض علي المشكو في حقها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.