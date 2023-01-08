عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيدة دفعت نجل سلفتها من البلكونة بسبب خلافات عائلية في المنوفية

إصابة طفل سقط من
إصابة طفل سقط من شرفة منزلهم

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي سيدة باحدي قري مركز شبين الكوم عقب قيامها بدفع نجل سلفتها زوجة شقيق زوجها من الشرفة عقب خلافات عائلية بينهم.

 

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بسقوط طفل يبلغ من العمر عامين من شرفة منزله من الطابق الثاني  بقرية كفر الشيخ خليل.

ضربها بسلك كهرباء.. ضبط عاطل قتل ابنة عشيقته في المنوفية

توزيع ما يزيد على 237 ألف كارت ذكي للفلاح في المنوفية

بالانتقال تبين إصابة الطفل بكسر في القدم اليمني وبسؤال والدته اتهمت سلفتها زوجة شقيق زوجها بإلقاء طفلها من الطابق الثاني أثناء لهوه في شرفة المنزل عقب خلافات عائلية بينهم.

 

وألقت قوات الشرطة القبض علي المشكو في حقها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

المنوفية شبين الكوم مدير امن المنوفية امن المنوفية قوات الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة توأم رضيع خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

بالأسماء.. الأهلي يسعى لإنهاء 5 صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية

الدولار يتعرض لأقوى سلسلة خسائر منذ شهرين عالميا.. ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

عمرها 20ألف عام.. عامل أثاث يفك رموز لوحة حيرت العلماء.. فماذا وجد؟

غرفة السياحة: استعدادات مكثفة لإنجاح موسم العمرة بشهر رجب

بطل مصري رفض التجنيس وحصل على جوائز بطولة الشطرنج بأمريكا.. اعرف الحكاية

هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم نصف العام يرفع شعار "للضحك فقط".. بيومى فؤاد ينافس رامز جلال وجروب الماميز فيلم نسائى لايت

نادر.. لحظة ولادة حوت على سطح الماء أمام السياح| شاهد

شجار عنيف بسبب ميجان.. تفاصيل مدهشة مسربة من مذكرات الأمير هاري

حجاب وملابس طويلة.. الزي الرسمي الجديد للخطوط الجوية البريطانية| صور

فيديو

أسعار الذهب بجميع أعيرته اليوم.. واستقرار الدولار |تغطية خاصة

كسرت قلبنا وقلب بيّك.. شقيق وديع جورج وسوف يودعه بكلمات حزينة

«كان نفسي أبقى أم».. عنبر تنهار من البكاء مع ياسمين عز |فيديوجراف

رقص وزغاريد في جنازة ابن جورج وسوف.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ