محافظ بني سويف يتابع ميدانيا توافر كافة السلع الأساسية

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع إحدى شركات تجارة الجملة بمدينة اهناسيا، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

وخلال زيارته بأحد المتاجر بأهناسيا، اطمأن المحافظ من مسؤولي التموين على مدى توافر الإمدادات من السلع ، وانتظام حركة البيع ، وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها ، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مكلفا مسؤولى التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم ، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها مشيرا إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام(غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

رافق المحافظ خلال تفقده الهايبر كل من: اللواءسامي توفيق عضو مجلس النواب،الأستاذ ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا ،الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ، المهندس رمضان معوض دسوقي وكيل مديرية التموين، الدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.