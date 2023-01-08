عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ما بتسمعش الكلام.. سيدة تقتل حفيدتها بمساعدة نجلها في المنوفية

سيدة تقتل حفيدتها
سيدة تقتل حفيدتها في المنوفية

تجردت سيدة ونجلها من كافة المشاعر الإنسانية في محافظة المنوفية عقب قيامها بقتل حفيدتها صاحبة الـ 8 سنوات ومحاولة التخلص من جثتها بمساعدة نجلها صاحب الـ 15 عاما.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بتلقيه بلاغا بقيام سيدة ونجلها بقتل حفيدتها ومحاولة التخلص من الجثمان.

بالانتقال تبين قيام سيدة بالتعدي علي حفيدتها التي تقيم معها بعد زواج والدتها وقامت بضربها حتي الموت وحاولت التخلص من الجثة بمساعدة نجلها إلا أنه تم القبض عليهم.

ضربها بسلك كهرباء.. عاطل ينهي حياة ابنة عشيقته في المنوفية

ضبط سيدة دفعت نجل سلفتها من البلكونة بسبب خلافات عائلية في المنوفية

وتبين أن الطفلة المتوفاة حفيدة السيدة التي قتلتها وتقيم معها هي وشقيقها بعد زواج والدتهم والانتقال للعيش في مدينة السادات، وأكدت الجدة في أقوالها أن الطفلة كانت لا تسمع كلامها وارادت تاديبها وخرجت قبل ذلك لشراء بعض الاحتياجات وتاخرت فارادات تاديبها وقامت بضربها.

فقدت الطفلة النطق وحاولت الجدة اخفاء جريمتها وقامت بمساعدة نجلها في وضع الجثة في تروسيكل خاص بهم وحاولوا القاءه بين محافظتي المنوفية والبحيرة.

فيما تم القبض علي السيدة ونجلها والتحفظ علي جثمان الطفلة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية امن المنوفية قتل طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

مفاجأة فى سعر عيار 21..بعد الإعلان عن أول صندوق استثمار للذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

التفاصيل الكاملة لأول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 2023

صلاة المغرب في وقتها.. صليها فورا لـ9 أسباب ولا تؤخرها بعد الآن

فتوح يغيب لليوم الثاني عن مران الزمالك ويرفض الخضوع لاختبار المنشطات

«بينصب على الأهالى»..أول تحرك برلماني ضد أزمة «أبليكيشن مكوجى»

المغربي الركراكي ضمن قائمة أفضل مدربين في العالم

أمراض كارثية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي البقدونس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض كارثية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي البقدونس؟

في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور لـ انتصار آثارت ضجة كبيرة.. صور

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

فيديو

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ