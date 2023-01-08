ما بتسمعش الكلام.. سيدة تقتل حفيدتها بمساعدة نجلها في المنوفية

تجردت سيدة ونجلها من كافة المشاعر الإنسانية في محافظة المنوفية عقب قيامها بقتل حفيدتها صاحبة الـ 8 سنوات ومحاولة التخلص من جثتها بمساعدة نجلها صاحب الـ 15 عاما.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بتلقيه بلاغا بقيام سيدة ونجلها بقتل حفيدتها ومحاولة التخلص من الجثمان.

بالانتقال تبين قيام سيدة بالتعدي علي حفيدتها التي تقيم معها بعد زواج والدتها وقامت بضربها حتي الموت وحاولت التخلص من الجثة بمساعدة نجلها إلا أنه تم القبض عليهم.

وتبين أن الطفلة المتوفاة حفيدة السيدة التي قتلتها وتقيم معها هي وشقيقها بعد زواج والدتهم والانتقال للعيش في مدينة السادات، وأكدت الجدة في أقوالها أن الطفلة كانت لا تسمع كلامها وارادت تاديبها وخرجت قبل ذلك لشراء بعض الاحتياجات وتاخرت فارادات تاديبها وقامت بضربها.

فقدت الطفلة النطق وحاولت الجدة اخفاء جريمتها وقامت بمساعدة نجلها في وضع الجثة في تروسيكل خاص بهم وحاولوا القاءه بين محافظتي المنوفية والبحيرة.

فيما تم القبض علي السيدة ونجلها والتحفظ علي جثمان الطفلة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.