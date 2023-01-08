تشكيل مباراة الديربي بين برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه أمام أتليتكو مدريد، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.
حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: كوندي، أرواخو، كريستنسن، بالدي
خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، دي يونج
خط الهجوم: جافي، فاتي، ديمبلي
بينما أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه أمام برشلونة والذي جاء كالتالي:.
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: مولينا، سافيتش، خيمينيز، رينالدو
خط الوسط: لورينتي، كوكي، باريوس، كاراسكو
خط الهجوم:جواو فيليكس، جريزمان