مواصفات وسعر تويوتا كراون 2023 الجديدة

استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق، والطرازات المتنوعة التي تختلف بحسب التصميمات الخارجية والتقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية.

وتعد السيارة تويوتا كراون 2023 واحدة من ابرز اصدارات الصانع الياباني والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تتمتع السيارة بواجهة امامية تحمل الكثير من اللمسات العصرية، مع مصابيح عدوانية وحادة المظهر بتقنية LED LIGHT، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وناشر امامي مميز.

تويوتا كراون 2023

وتحتوي السيارة تويوتا كراون 2023 على سقف بانوراما زجاجي، ومصابيح LED خلفية، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مع بعض التقنيات الاخرى مثل امكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا للمتابعة.

تويوتا كراون 2023

جاءت السيارة تويوتا كراون 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، مقترن بشاحن توربيني يتمكن من ضخ قوة قدرها 340 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء إلى جانب نظام هايبرد، بالاضافة إلى محرك 2500 سي سي 4 سلندر، بقوة 236 حصانا.

تويوتا كراون 2023

وتضم السيارة تويوتا كراون 2023 باقة من التجهيزات مثل، نظام صوت JBL مكون من 11 مكبر، بالاضافة إلى حساسات مطر، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة تصل إلى 12 بوصة، ومقاعد من الجلد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا كراون 2023

سعر السيارة تويوتا كراون 2023

تقدم السيارة تويوتا كراون 2023 عبر عدة فئات من التجهيزات مع سعر يبدأ من 46.595 دولار امريكي اي مايعادل 174.731 ريال للفئة ليمتد، بينما يصل سعر الفئة بلاتينيوم إلى 53.445 دولار أمريكي أي ما يعادل 200.418 ريال سعودي.