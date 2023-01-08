تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة هايلكس GR SPORT .. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا من تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، بعد أن أطلقت نسختها الجديدة من الايقونة الشهيرة هايلكس "GR SPORT" والتي تنتمي إلى فئة البيك اب ذات الإطلالة الرياضية.

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة هايلكس GR SPORT

تويوتا هايلكس GR SPORT

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر مقترن بشاحن توربيني، سعة 2800 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 221 حصانا، و 550 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، على عكس القدرات القياسية التي تقدم بقوة 201 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تويوتا هايلكس GR SPORT

وتأتي السيارة تويوتا هايلكس GR SPORT بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة باللون الأسود اللامع و بتصميم هندسي يشبه الزهرة، مع اطارات قوية تمنح السيارة افضلية التعامل مع الكثير من التضاريس، بالإضافة إلى طلاء للهيكل الخارجي باللون الاحمر اللامع.

تويوتا هايلكس GR SPORT

وحصلت السيارة تويوتا هايلكس GR SPORT على لوحة انزلاقية من الألومنيوم، ورفارف جانبية بارزة بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية تم طلائها باللون الاسود، مع مصد امامي رياضي ومصفحة للحماية، وعتبات جانبية، إلى جانب شعار GR المميز.

تويوتا هايلكس GR SPORT

وظهرت السيارة تويوتا هايلكس GR SPORT بمقصورة داخلية عصرية تضم شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ودواسات رياضية، مع لمسات من الجلد للمقاعد وأحزمة امان باللون الاحمر.