عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG G63 المعدلة تخطف الأنظار باللون الفيروزي.. صور

صدى البلد

يبدو أن رواد مجال تعديل السيارات أرادوا أن يبهروا محبي نجمة مرسيدس من جديد، بعد أن ظهرت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام G63 بإطلالة معدلة تحمل الكثير من اللمسات الفريدة سواء كانت داخلية أو خارجية.

مرسيدس تستثمر مليار دولار في شبكة شحن السيارات الكهربائية الجديدة

للاستيراد .. قيمة الوديعة البنكية لـ سيارة مرسيدس C 300 بالدولار

جاءت السيارة مرسيدس AMG G63 بتعديل يخطف الأنظار من شركة كارليكس ديزاين ، حيث سميت بـ Gold & Mint مع إطلالة الأخضر الفيروزي، والتي ظهرت بها النسخة الألمانية بي ام دبليو X7 2023 بعد تعديلات مانسوري منذ أيام قليلة.

مرسيدس  AMG G63 بترقيات مميزة

مرسيدس AMG G63 المعدلة تخطف الأنظار باللون الفيروزي

 

اعتمدت السيارة مرسيدس  AMG G63المعدلة على جنوط بتصميم رائع يبلغ قياسها 23 انش، مع بعض اللمسات الخارجية مثل علب للمرايات تزينت باللون الأسود، ومصابيح أمامية ذات حواف دائرية LED، بالإضافة إلى الإطلالة القياسية ذات العتبات الرياضية.

مرسيدس  AMG G63 بترقيات مميزة

أما عن المواصفات الفنية القياسية للسيارة مرسيدس  AMG G63 فتقدم بمحرك 4000 سي سي تيربو، مكون من 8 أسطوانات، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 577 حصانا، و عزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

مرسيدس  AMG G63 بترقيات مميزة

وبخلاف التجهيزات الفنية والتعديلات الخارجية، تمتعت السيارة مرسيدس  AMG G63 بترقيات مميزة شملت قمرة القيادة، حيث اعتمدت كارليكس ديزاين على اللون الأخضر الفيروزي، شمل عجلة القيادة والمقاعد المكسوة بجلد الكنتارا الفاخر، بالإضافة إلى السقف الكلي الذي تمتع بهذا اللون أيضا.

مرسيدس  AMG G63 بترقيات مميزة
مرسيدس G63 تعديل السيارات مرسيدس AMG G63

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

ترشيحاتنا

البرازيل.. قوات الأمن تعتقل أكثر من 400 شخص متورطين بأعمال الشغب الأخيرة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ