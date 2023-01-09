مرسيدس AMG G63 المعدلة تخطف الأنظار باللون الفيروزي.. صور

يبدو أن رواد مجال تعديل السيارات أرادوا أن يبهروا محبي نجمة مرسيدس من جديد، بعد أن ظهرت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام G63 بإطلالة معدلة تحمل الكثير من اللمسات الفريدة سواء كانت داخلية أو خارجية.

جاءت السيارة مرسيدس AMG G63 بتعديل يخطف الأنظار من شركة كارليكس ديزاين ، حيث سميت بـ Gold & Mint مع إطلالة الأخضر الفيروزي، والتي ظهرت بها النسخة الألمانية بي ام دبليو X7 2023 بعد تعديلات مانسوري منذ أيام قليلة.

مرسيدس AMG G63 بترقيات مميزة

مرسيدس AMG G63 المعدلة تخطف الأنظار باللون الفيروزي

اعتمدت السيارة مرسيدس AMG G63المعدلة على جنوط بتصميم رائع يبلغ قياسها 23 انش، مع بعض اللمسات الخارجية مثل علب للمرايات تزينت باللون الأسود، ومصابيح أمامية ذات حواف دائرية LED، بالإضافة إلى الإطلالة القياسية ذات العتبات الرياضية.

مرسيدس AMG G63 بترقيات مميزة

أما عن المواصفات الفنية القياسية للسيارة مرسيدس AMG G63 فتقدم بمحرك 4000 سي سي تيربو، مكون من 8 أسطوانات، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 577 حصانا، و عزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية.

مرسيدس AMG G63 بترقيات مميزة

وبخلاف التجهيزات الفنية والتعديلات الخارجية، تمتعت السيارة مرسيدس AMG G63 بترقيات مميزة شملت قمرة القيادة، حيث اعتمدت كارليكس ديزاين على اللون الأخضر الفيروزي، شمل عجلة القيادة والمقاعد المكسوة بجلد الكنتارا الفاخر، بالإضافة إلى السقف الكلي الذي تمتع بهذا اللون أيضا.