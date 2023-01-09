أخبار التعليم| حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار.. جامعة حلوان توضح حقيقة منع دخول الحمام أثناء الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام 2023 غداً بسبب الأمطار ، أمر يبحث عنه الآن أولياء أمور طلاب المدارس في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المقرر أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، أمطارا غزيرة تصل لحد السيول على عدة مناطق بالبلاد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حقيقة إغلاق المدارس والجامعات وتعطيل الامتحانات غدا بسبب الطقس السيئ

يبحث طلاب الجامعات والمدارس في مصر، على وسائل التواصل الاجتماعي، عن إغلاق الجامعات والمدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار ، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المقرر أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين، أمطارا غزيرة تصل لحد السيول على عدة مناطق في البلاد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ظاهرة فلكية خلابة| الحشد النجمي يقترن مع القمر في سماء مصر الآن

تزين سماء مصر، الآن، بمشهد فلكي جذب عندما يقترن القمر مع الحشد النجمي أو ما يطلق عليه خلية النحل الموجود في برج السرطان، فى ظاهرة فلكية جديدة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

جامعة حلوان توضح حقيقة منع دخول الطلاب للحمام أثناء الامتحانات| تفاصيل

آثار فيديو الطالب محمد مجدي الطالب بالفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية حقوق إنجليزي بكلية الحقوق جامعة حلوان، المنتشر في الوقت الراهن علي مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، متضمنًا شكوى واتهام المراقبين بالتعنت معه ورفض دخوله الحمام، اثناء الإمتحان علي الرغم من انه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولي، وعندما طالب واستغاث تم عمل له محضر غش وشغب له.

حقوق حلوان ترد على منع طالب مريض بالسكر من دخول الحمام

قال الدكتور أحمد عبداللاه، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، وانه لا يتم منع أي طالب من دخول الحمام اثناء فترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023.

لمواجهة السمنة بين طلاب الجامعات.. إجراء جديد من التعليم العالي

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، بتكليف لجنة قطاع التربية الرياضية بإجراء دراسة مسحية على مستوى الجمهورية لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات، لتحديد أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية وتشوهات القوام المنتشرة، وتقديم خريطة علمية على مستوى الجمهورية لتحديد الأعراض والأسباب وطرق العلاج، ويكون ذلك ضمن الخطة البحثية لكليات التربية الرياضية للفصل الدراسي الثاني.



خلال تفقده لجان الامتحانات.. رئيس جامعة العريش: وفرنا مقومات الراحة والهدوء للطلاب

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، التي أجريت خلال الفترة المسائية لطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية.