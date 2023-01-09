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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية طفولة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول ..اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.

وقالت كلية التربية للطفولة المبكرة، إن طلاب الدراسات العليا للبرامج المختلفة، يبدأون الامتحانات الخاصة بهم يوم الاثنين الموافق 9 يناير الجاري حضوريا في الكلية .

 

جامعة القاهرة 

تعقد كلية التمريض جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض، دورة تدريبية عن "جودة الرعاية التمريضية لمنع وفيات الأطفال في أفريقيا" في الفترة من 8 إلى 19 يناير 2023 بمركز التدريب والاستشارات البحثية بكليه التمريض.

وتأتي الدورة التدريبية في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لدعم دول أفريقيا فى المجال الصحي ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية من أجل تحسين مستوى الصحة وخفض معدل الوفيات.

و تضم الدورة التدريبية 28 مشاركا من 17 دولة أفريقية، ويشارك من مصر نخبة من الأساتذة  في التمريض وطب الأطفال والتخصصات المختلفة في هذا البرنامج التدريبي لدعم جهود الدولة المصرية في أفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وخفض نسبة وفيات الأطفال في أفريقيا والتي تعد النسبة الأكبر عالميًا، وذلك من خلال تحسين مهارات مقدمي الرعاية الصحية من أطقم التمريض والأطباء عن طريق اكتساب المعلومات والمهارات المتقدمة في الرعاية التمريضية للأمراض الأكثر انتشارا في البلدان الأفريقية مثل الأمراض التنفسية وأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والأمراض المتوطنة ورعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة

جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الرعاية الصحية الفصل الدراسي الأول طلاب الدراسات العليا كلية التربية للطفولة المبكرة

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