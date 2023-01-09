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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتعرض للصعق.. الأرصاد الجوية تحذر من تصوير ظواهر البرق والرعد بالموبايل

صدى البلد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد شهدت اليوم  حالة من عدم الاستقرار بدات غرباً وإمتدت مع تقدم ساعات النهار، وذلك بسبب حالة من المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ومنخفض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن محافظات الشمال و الدلتا والقاهرة الكبرى، شهدوا تساقط أمطار مابين متوسطة وشديدة الغزارة  صاحبها سقوط حبات من البرد.

وأوضحت في مداخلة  خلال  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :"  نتابع بإستمرار مع المحافظات وحتى الان لا يوجد أسباب لتعطيل الدراسة وأن ساعات الليل ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة لتعطيل الدراسة، بالاخص في دمياط وبورسعيد والاسماعيلة والسويس.
 


واشارت إلى أن الامطار سوف تستمر في هطولها يوم غداً لكنها ستكون رخات وزخات  على محافظات اليوم ومن المتوقع أن تصل  السحب الرعدية الممطرة غداً لمناطق شمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول.
 

وحذرت المواطنين، قائلة:"بلاش تصوير مباشر لظواهر البرق والرعد  بالموبايل، لأنها عبارة عن شحنات كهربائية قد تزيد احتمالات التعرض لمخاطر الصعق أثناء عملية التصوير، لافتة إلى  أن تصوير تلك الظواهر من الممكن أن يتم  من خلف النافذة وليس بشكل مباشر".

 

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