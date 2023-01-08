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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخرجش.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة.. وتكشف عن موعد تحسن الجو

برق
برق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأضافت : الأمطار بدأت في التساقط منذ صباح اليوم على محافظات السواحل الغربية، ونشهد الآن تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى أن أغلب البلاد تعرضت لأمطار رعدية وبرق وتساقط ثلوج.

واسترسلت: الأمطار مستمرة ونحن نعيش الآن ذروة عدم الاستقرار، متابعة: الأمطار مستمرة حتى الغد، وستتراوح بين المتوسطة والغزيرة.

ووجهت حديثها إلى المواطنين:" لو عندك مشوار مش مهم أجله..وكميات الامطار ستنحسر بداية من الغد".
 

الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الامطار محافظات السواحل الغربية اخبار التوك شو

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