بفيديو عفوي| ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.عبد العزيز عبر خاصيه “الاستوري”، في فيديو عفوي لها وهي تمزح أثناء التصوير، من كواليس مسلسل “ضرب نار”.

ضرب نار

تدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.