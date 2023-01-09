الرئيس السيسي: نستهدف ارتفاع إنتاجية الفدان و توفير المياه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يشكر جميع النماذج من المزارعين المستفيدين من مبادرة ازرع من الدلتا و الصعيد، موضحًا أنه يتوقع أن إنتاجية الفدان تكون أكثر من الموجود حاليًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن من يشارك ويساعد بداخله الخير، وأن النماذج تحدثت عن توفير فى المياه، وتوفير فى الهادر، وهذا من الأشياء المميزة.

ولفت إلى أن جميع المبادرات زي الفل، وأننا نزع فى الصعيد حوالى 350 ألف فدان من القصب، أننا نتمنى أن يكون هناك إنتاجية أكبر و وفرة فى المياه، موضحًا :" مش عايز حد يقلل من فدان القب، أو فول الصويا".

وشار إلى أنه فى حالة النجاح فى زراعة القصب، وأن يكون هناك توفير و إنتاجية أكبر بالتعاون مع وزارة الزراعة و الري، سيكون إضافة كبيرة ونستهدف ارتفاع إنتاجية الفدان و توفير المياه.