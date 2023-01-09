بسبب التكلفة .. إيطاليا تعلق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أفادت صحيفة “لاريبوبليكا الإيطالية”، صباح اليوم الإثنين، بأن إيطاليا لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذه الفترة قبل شهر فبراير.

وذلك لعدة أسباب أبرزها حدوث توترات سياسية، واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين عن مساعدات إيطاليا لأوكرانيا، وقال إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعادت فيها تأكيد الدعم الكامل من حكومتها لأوكرانيا".

وبعدها قال وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.