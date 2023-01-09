عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التكلفة .. إيطاليا تعلق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا

أفادت صحيفة “لاريبوبليكا الإيطالية”، صباح اليوم الإثنين، بأن إيطاليا لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذه الفترة قبل شهر فبراير.

وذلك لعدة أسباب أبرزها حدوث توترات سياسية، واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين عن مساعدات إيطاليا لأوكرانيا، وقال إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعادت فيها تأكيد الدعم الكامل من حكومتها لأوكرانيا".

وبعدها قال وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد تصريحات مرتضى منصور .. مروان عطية فى الأهلى رسميًا| اِعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

هل الدعاء عند البرق والرعد مستجاب .. وماذا قال الرسول وقت حدوثهما؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

10 مليارات جنيه في مبادرات.. رسائل مهمة للرئيس بمؤتمر التحالف الوطني |فيديو

رسميا .. ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة

التعليم: تفعيل الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس لمواجهة انتشار الفيروسات التنفسية

استجابة لـ صدى البلد| الداخلية تشن حملات ضد انتشار التوك توك في دقادوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون واحد خارق من مطبخك لحرق دهون البطن في أسابيع قليلة

5 خطوات سحرية تحميك من الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي

بتوجيهات الرئيس.. شاهد| القوات المسلحة توزع 3 ملايين عبوة غذائية بنصف الثمن

لوائح فيفا تصدم الزمالك وتنتصر لـ الأهلي في شكوى سافيو.. تفاصيل

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

لا تخرجوا من منازلكم.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مشهد غريب.. هل تحول رئيس البرازيل السابق إلى لاجئ؟| فيديوجراف

مقربون ولعوا الخلافات.. كريم محمود عبد العزيز يكشف سر انفصال والديه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ