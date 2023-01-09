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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث طريق أسوان / القاهرة الزراعى

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم ، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى أجرة بالقرب من قرية الكلح بمركز إدفو شمال أسوان، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

و أشار عدد من شهود العيان، إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد سائقى السيارتين مما أدى إلى وقوع التصادم بينهما حيث كان يستقلها عدد من الركاب ، وأدى التصادم إلى تهشم مقدمة السيارتين ، وبالتالى إصابة عدد من الأشخاص، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف، وتم بمعاونة الأهالى المتواجدين بمحيط الحادث نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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وكان قد تلقى مركز شرطة إدفو إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى أجرة على الطريق الزراعى عند منطقة الكيال بقرية الكلح التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

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