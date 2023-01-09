فقرة تدريبية خاصة على الكرات العرضية خلال مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات خاصة بالتعامل مع الكرات العرضية، خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني خلال هذه الفقرة، على التعامل بشكل دقيق مع الكرات العرضية سواء من وضع الثبات، أو من خلال وضع الحركة وانهائها بصورة جيدة سواء بالقدم أو الرأس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.