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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك في البحيرة

ضبط لحوم وكبدة غير
ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالنوبارية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع  والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

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وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة "إدارة الرقابة والمتابعة" بالدیوان العام بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بغرب النوبارية بحملة مرورية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة جودة المعروض من السلع والتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح وأسفرت الحملة عن :

- تحرير 34  محضرا ما بين البيع بأزيد من السعر المقرر ولحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية وجنح صحية.

ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالنوبارية بالبحيرة
ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالنوبارية بالبحيرة
ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالنوبارية بالبحيرة
ضبط لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالنوبارية بالبحيرة

وتمثلت المحاضر والمضبوطات في الآتي :-

- التحفظ علي 27216 عبوة عصير بإجمالي 6 طن و 400 كجم وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

- تحرير 3 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر.

- تحرير 5 محاضر لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- تحرير  26 محضر جنح صحية.

- إعدام 21 عبوة مواد غذائية مختلفة بدون بيانات.

- سحب 41 عينة مختلفة لارسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي.

 

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