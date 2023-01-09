برلمانية: التحالف الوطني للعمل الأهلي ركن مهم في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، علي أهمية وأهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 علي مستوي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن التحالف الوطني صنع ملحمة إنسانية لخدمةأاهالينا في المناطق الأكثر احتياجا.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إنه منذ إنطلاق نشاط التحالف فى مارس ٢٠٢٢ وإعلان الرئيس السيسي أن هذا العام هو عام المجتمع المدني، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة بذل أقصى الجهود للارتقاء بمحافظات مصر، وعلي الفور وحدت مؤسسات المجتمع المدني جهودها معاً بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، تحت كيان " التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركناً مهماً في عملية بناء وتنمية الجمهورية الجديدة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مؤكدة أن التحالف قدم من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة وطنية وإنسانية لأهالينا فى المراكز والقرى الأكثر احتياجا، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وعن مبادرة إزرع.. أكدت نائبة حماة الوطن، أن المبادرة تعكس قدرة الدولة والمجتمع المدني على حماية الأمن الغذائي، بإعتبار أن الغذاء أمن قومي بالنسبة لمصر وايضا للعالم أجمع، لافتة إلي أن مبادرة ازرع تستهدف تشجيع صغار المزارعين على زيادة انتاجيتهم من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، وذلك باعتبار الزراعة من أهم محاور التنمية الاقتصادية، فضلا عن أن المبادرة يستفيد منها ١٠٠ ألف مزارع على مستوى محافظات مصر للعمل علي زيادة مساحة القمح والتي تستهدف زراعة ١٥٠ ألف فدان، موضحة أن المبادرة تشمل 8 محافظات "بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم"، مؤكدة علي أن ملف الزراعة يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل الحكومة وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

واختتمت نائبة أسوان، بتوجيه الشكر والتقدير للقائمين والمساهمين في العمل الأهلي التنموي الخيري، علي جهدهم ووقتهم ودورهم في دعم المواطنين بمحافظات مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضوررئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.