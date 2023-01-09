حفل تامرحسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ إمارة الشارقة

أعلنت إدارة الحفل مباشرةً على المسرح ان النجم المصري تامر حسني حقق نجاحا استثنائيا بدولة الامارات بمنطقة الشارقة حيث اصبح الحفل كامل العدد و انتهت بطاقاته قبل موعده بشهر و يعد ذلك نجاحا كبيرا لم يحدث من قبل مع اي فنان عربي أو عالمي داخل الإمارات.

ونشر الفنان تامر حسني صورًا من حفله الغنائي في الشارقة بالإمارات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الصور، كاتبًا: “كل الشكر لجمهور الشارقة الراقي المحترم بالإمارات الحبيبة كان حفل فوق الرائع بحضوركم الكريم".

تامر حسنى

حرصت الفنانة بسمة بوسيل ، وزوجها الفنان تامر حسنى ، على أداء مناسك العمرة قبل أيام، حيث نشرت عدة صور لهما من امام الكعبة ولذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام .

وعلقت بسمة بوسيل “ اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك”.

ويذكر أن قدّم الفنان تامر حسني، حفلاً غنائياً ، ضمن فعاليات كأس العالم في قطر.