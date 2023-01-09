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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بلاش السرير وخليك في البليلة| نصائح مهمة لطلاب المدارس ليلة الامتحان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدمت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، نصائح هامة لطلاب المدارس بمناسبة حلول موسم امتحانات نصف العام 2023.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان إعلامي، إنه لابد من البعد عن المذاكرة علي السرير لأن ذلك يشجع أكثر علي الخمول.

كما شددت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، على إنه يلزم المذاكرة على مكتب في مكان جيد الإضاءة والتهوية غير مباشرة.

ونصحت مؤسس الائتلاف، بضرورة تناول الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم، مشيرة إلى وجود بعض الأكلات المميزة في الشتاء التي تمنح الدفء وتمد الجسم أيضاً بالطاقة مثل شوربة العدس والبطاطا والبليلة.  

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، إنه على الطلاب أن يلتزموا خلال فترة امتحانات نصف العام بتناول المشروبات الساخنة التي تساعد علي التدفئة كالكاكاو.

وقالت: إذا ظهر علي الأبناء شعور بالملل والخمول أطلب منهم ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة لاستعادة النشاط مرة آخري.

واختتمت الحزاوي: لا يجب إغفال وجبة الإفطار في أيام الامتحانات لأن تناول الفطور يساهم في زيادة التركيز والتذكر.

يذكر أنه قد انتظمت اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 ، امتحانات نصف العام 2023 في عدد من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، رغم التقلبات الجوية والأمطار القوية التي أصابت مصر خلال الساعات الأخيرة

حيث التزم الطلاب بالحضور إلى لجان امتحانات نصف العام 2023 بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم مساء أمس على عدم صدور أي قرار بـ تعطيل امتحانات نصف العام 2023 في المدارس اليوم بسبب الأمطار.

 

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام 2023 لطلاب المدارس الدارسين  بسنوات النقل والشهادة الإعدادية ، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.


وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة امتحانات نصف العام 2023 عبر تطبيق واتس آب  من خلال  الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916 


وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة بشأن امتحانات نصف العام 2023 فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ائتلاف اولياء امور مصر أولياء امور ائتلاف Jobs Education مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر

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