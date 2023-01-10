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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

|بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة

صدى البلد

يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار " الحي العاشر "، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار " الحي العاشر " المجاورة الرابعة من 1 : 30، يوم الثلاثاء 10/1/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 11/1/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 15/1/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 16/1/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 18/1/2023، والقطع من 51 : 75، يوم الأحد 22/1/2023، والقطع من 76 : 100، يوم الإثنين 23/1/2023، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023، والقطع من 126 : 150، يوم الأربعاء 25/1/2023، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 29/1/2023، والقطع من 176 : 200، يوم الإثنين 30/1/2023، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 1/2/2023، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 5/2/2023، ويوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف: سيتم تسليم القطع بالمجاورة الأولى من 1 : 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 8/2/2023، والقطع من 51 : 75، يوم الأحد 12/2/2023، والقطع من 76 : 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023، والقطع من 101 : 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023، والقطع من  126 : 150، يوم الأربعاء 15/2/2023، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 19/2/2023، والقطع من 176 : 200، يوم الإثنين 20/2/2023، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 22/2/2023، والقطع من 251 : 265، يوم الأحد 26/2/2023،  ويوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

وقال رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 28/2/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 1/3/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 5/3/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 6/3/2023، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 7/3/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 8/3/2023، والقطع من 181 : 210،  يوم الأحد 12/3/2023، والقطع من 211 : 246، يوم الإثنين 13/3/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 30، يوم الثلاثاء 14/3/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 15/3/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 19/3/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 20/3/2023، والقطع  من 121 : 150، يوم الثلاثاء 21/3/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 22/3/2023، والقطع من 181 : 217، يوم الأحد 26/3/2023، ويوم الإثنين 27/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 30، يوم الثلاثاء 28/3/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 29/3/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 2/4/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 3/4/2023، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 4/4/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 5/4/2023، والقطع من 181 : 213، يوم الأحد 9/4/2023، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 20، يوم الإثنين 10/4/2023، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/4/2023 : الثلاثاء 18/4/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

جدير بالذكر أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز وفرع الحي الـ12 لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.

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